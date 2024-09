Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer (27.09.2024)

Konstanz (ots)

Wohlwissend seiner starken Alkoholisierung ist ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag in seinen Wagen gestiegen um davonzufahren und von der Polizei erwischt worden. Nachdem es gegen 3 Uhr in der Byk-Gulden-Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern kam bei dem die Beamten einem betrunkenen 28-Jährigen, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille ergab, einen Platzverweis erteilten, setzte sich dieser, nachdem die Polizisten die Örtlichkeit verlassen hatten in seinen Wagen und wollte davonfahren. Der junge Mann hatte jedoch offensichtlich nicht damit gerechnet, dass die Beamten nochmal zurückkommen würden um zu überprüfen, ob er dem ausgesprochenen Platzverweis auch tatsächlich Folge leiste. Just in dem Moment in dem der 28-Jährige mit seinem BMW ausparkte erkannte er den Streifenwagen und setzte wieder nach vorne. Neben einer Blutprobe musste er schließlich auch seinen Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein abgeben.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Trunkenheitsfahrt.

