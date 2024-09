POL Schwaben Nord: Unklare Unfallursache

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (08.09.2024) gingen vier bislang unbekannte Täter in der Langenmantelstraße einen 37-jährigen Mann an. Gegen 23.30 Uhr griffen die unbekannten Täter den Mann an und verletzten ihn leicht. Im Anschluss entfernten sich die Täter. Die Polizei fahndete umfassend nach den Tätern. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun u. a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und ...

mehr