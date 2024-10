Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit hohem Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, gegen 18:30 Uhr bis Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Helmerstraße ein Unfall, wonach der/die Verursacher/in flüchtete, ohne der Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte der oder die Unbekannte das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug im Vorbeifahren und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Das Polizeirevier MA-Neckarau sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und dem/der Verursacher/in geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell