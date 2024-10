Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Clausen

Bild-Infos

Download

Clausen (ots)

Am 12.10.2024 kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Hauptstraße in Clausen in Höhe der Hausnummer 130 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw der Geschädigten war zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06333/927-0 oder per E-Mail unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de /piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell