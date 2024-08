Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Eine Person mit zwei Haftbefehlen

Pinnow/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Nachmittag in Pinnow/ Vorpommern Greifswald einen 33- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war Mitfahrer in einem PKW mit polnischer Zulassung. Die Staatsanwaltschaft Hof fahndete gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz. Jeweils 500,00 Euro Geldstrafe sowie 86,00 Euro an Verfahrenskosten waren zu entrichten. In beiden Fällen waren je 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe bei Nichtzahlung festgesetzt. Der Mann zahlte die insgesamt 1000,00 Euro Geldstrafe sowie 172,00 Euro Verfahrenskosten und konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell