Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 82-Jährigen Klaus R. - PM Nr. 4

Sinsheim/ Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit Montagabend, 24.06.2024, vermisste 82-jährige Klaus R. konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in einem zum Ortsteil Weiler angrenzenden Waldgebiet durch Kollegen des Polizeireviers Sinsheim aufgefunden werden. Der Vermisste war ansprechbar und leicht verletzt. Er kam nach kurzer medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Medienvertreter werden gebeten das Bild aus ihren Beständen zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell