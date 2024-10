Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Aktion gegen Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Immer wieder berichtet die Polizei Coesfeld von erfolgreichen Geldbörsen-Diebstählen. Für Betroffene ist der Verlust mindestens ärgerlich, für viele gar ein Schock. Um auf die Gefahr hinzuweisen, hat die Kreispolizeibehörde Coesfeld an einer bundesweiten Aktion zur Prävention von Taschendiebstählen teilgenommen.

Taschendiebe nutzen Augenblicke aus, in denen die Opfer gedanklich nicht immer beim Portemonnaie sind. Im Supermarkt, in anderen Geschäften oder auf dem Markt sind die Menschen oft so abgelenkt, dass Täter leichtes Spiel haben.

Aus diesem Grund hat die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle "Prävention und Opferschutz" der Kreispolizeibehörde Coesfeld zum Thema sensibilisiert und über präventive Verhaltensmöglichkeiten informiert. So auch in den Bürgerbussen im Kreis Coesfeld. Dort finden Mitfahrende nun gut sichtbar platzierte Plakate und Informationskarten zum Thema.

Im Kreis Coesfeld kam es im Jahr 2023 zu 251 Taschendiebstählen. Ein Jahr zuvor lag die Zahl bei 229.

Schützen Sie sich vor Taschendieben - Tipps und Hinweise: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Weitere Beratung und Tipps erhalten Bürger auch persönlich in der Beratungsstelle der Kriminalpolizei, Bernhard-von-Galen-Str. 7a, 48653 Coesfeld, telefonisch unter 02541 14 444 oder per Mail KKVorbeugung.Coesfeld@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell