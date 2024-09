Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mögliche Sachbeschädigung am Bahnhof Hoheneggelsen

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / BHF. HOHENEGGELSEN (erb). Am 28.09.2024, gegen 10:00 Uhr, wurde ein Pkw (VW New Beetle) in Straße "Am Bahnhof" in 31185 Söhlde (Bahnhof Hoheneggelsen) geparkt. Als die Fahrzeugführerin gegen 19:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine beschädigte Seitenscheibe fest.

Eine mutwillige Beschädigung der Scheibe kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Durch die eingesetzten Polizeibeamten ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 05063-9010 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell