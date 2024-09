Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen/Hasede (kla) Einbruch in Fahrradgeschäft

In der Nacht 27./28.09.24 brachen noch unbekannte Täter in ein Fahrradfachgeschäft in Hasede, Hannoversche Straße ein. Nachdem sie eine Tür aufgebrochen hatten, wurden aus dem Geschäft mehrere neue bzw. neuwertige Fahrräder gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden.

