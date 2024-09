POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 25.09.2024 zwischen 16:20 Uhr und 18:05 Uhr kam es in der Stobenstraße in 31167 Bockenem zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte nach bisherigen Erkenntnissen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite des tatbetroffenen Opel Vivaro. Anschließend konnte dieser unerkannt flüchten. Der entstandene Gesamtschaden konnte ...

