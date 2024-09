Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freie Plätze für Pedelec-Kurse

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - ALFELD - (jpm) In Kooperation mit der Volkshochschule Hildesheim und der Verkehrswacht bietet die Polizei Hildesheim das Seminar "Fit mit dem Pedelec" an.

Das Angebot richtet sich an ältere Personen, die bereits ein Pedelec besitzen oder mit dem Gedanken spielen, sich ein E-Bike anzuschaffen. Der Kurs dauert etwa viereinhalb Stunden und beinhaltet einen theoretischen und einen praktischen Part.

Für die Kurse am 07.10.2024, von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr, in Hildesheim sowie zur selben Uhrzeit am 08.10.2024 in Alfeld, gibt es noch freie Plätze. Interessierte können sich auf der Webseite der Volkshochschule Hildesheim unter dem Link

https://www.vhs-hildesheim.de/kurssuche/liste?knr=X38425M&browse=forward#inhalt

anmelden.

Alternativ sind auch Anmeldungen über den Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Hildesheim, Polizeihauptkommissar Christian Koplin, per E-Mail unter

christian.koplin@polizei.niedersachsen.de

oder telefonisch unter 05121/939-109 möglich.

