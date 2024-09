Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstagmorgen, 24.09.2024, zog eine Streifenbesatzung einen 75-jährigen Autofahrer nach einem Zeugenhinweis aus dem Verkehr, der zuvor durch eine unsichere und gefährdende Fahrweise aufgefallen sein soll. Darüber hinaus wies sein Pkw diverse Beschädigungen auf, die für ein Unfallgeschehen sprechen, wobei konkrete Unfallörtlichkeiten bislang nicht bekannt sind. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die womöglich durch den 75-Jährigen gefährdet worden sind.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde der Polizei am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, ein schwarzer Toyota mit einem Alfelder Kennzeichen gemeldet, der auf der B6 von Heersum in Richtung Hildesheim unterwegs war. Das Fahrzeug soll dabei in Schlangenlinien gefahren und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein.

Bei einer anschließenden Kontrolle machte der Fahrer einen verwirrten Eindruck auf die eingesetzten Beamten. Ein Alkoholtest verlief negativ. Jedoch ergaben sich Hinweise auf eine mutmaßliche Medikamentenbeeinflussung, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann am besagten Morgen vermutlich aus dem Bereich Bad Harzburg nach Hildesheim gefahren sein. Wie und wo es zu den Beschädigungen an seinem Auto kam, ist bislang völlig unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können bzw. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell