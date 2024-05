POL-OG: Rust, A5 - Übersehen

Achern, Offenburg (ots) - Nur kurze Freude an ihrer Beute dürften zwei Tatverdächtige vergangenen Donnerstag (02.05.2024) gehabt haben, als sie nach einem Fahrraddiebstahl in Achern nur wenig später in Offenburg vorläufig festgenommen werden konnten. Gegen 16:55 Uhr sollen die 20 und 28 Jahre alten Männer am Bahnhof in Achern ein Pedelec entwendet haben, was jedoch durch dessen Besitzer nicht lange unbemerkt blieb. ...

mehr