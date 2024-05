Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Offenburg - Festnahmen nach Pedelec-Diebstahl

Achern, Offenburg (ots)

Nur kurze Freude an ihrer Beute dürften zwei Tatverdächtige vergangenen Donnerstag (02.05.2024) gehabt haben, als sie nach einem Fahrraddiebstahl in Achern nur wenig später in Offenburg vorläufig festgenommen werden konnten. Gegen 16:55 Uhr sollen die 20 und 28 Jahre alten Männer am Bahnhof in Achern ein Pedelec entwendet haben, was jedoch durch dessen Besitzer nicht lange unbemerkt blieb. Wegen eines am Rad verbauten Ortungssender, konnte das Velo zunächst an den Bahnhöfen Appenweier und Offenburg geortet werden. Die Fahndung der Beamten des Polizeireviers Offenburg führte in der Folge in der Innenstadt zum Erfolg: Beide Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen, das Fahrrad sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beschuldigten eingeleitet werden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell