POL-OG: Kehl - Kurve geschnitten, Hinweise erbeten

Muggensturm (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in eine Vereinsgaststätte in der Straße "Am Freizeitgelände" ermitteln die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Ein Anwohner bemerkte am frühen Mittwoch gegen 2 Uhr Geräusche im Bereich des Lokals und konnte drei Personen entdecken, die offenbar versuchten, gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen. Ihren Wagen, einen Ford Fiesta, hatten die Männer Zeugenangaben ...

mehr