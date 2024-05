Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - In Vereinsgaststätte eingebrochen

Muggensturm (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Vereinsgaststätte in der Straße "Am Freizeitgelände" ermitteln die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Ein Anwohner bemerkte am frühen Mittwoch gegen 2 Uhr Geräusche im Bereich des Lokals und konnte drei Personen entdecken, die offenbar versuchten, gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen. Ihren Wagen, einen Ford Fiesta, hatten die Männer Zeugenangaben zufolge auf dem Parkplatz vor der dortigen Halle abgestellt. Die drei Unbekannten sollen auf die Ansprache des Anwohners hin zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief leider ohne den gewünschten Erfolg. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Nach polizeilichen Recherchen konnte festgestellt werden, dass der Ford Fiesta am 07.05.2024 in Karlsruhe entwendet wurde. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Hinweise auf die unbekannten Männer geben?

Beschreibung:

Person 1: 170 Zentimeter groß, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, Bart Person 2: 180 Zentimeter groß, normale Statur, ca. 30 Jahre alt, blaue Jeans, schwarze Jacke Person 3: kräftiger Körperbau

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 98870 bei der Polizei. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell