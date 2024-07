Polizei Bielefeld

POL-BI: Passant beim Straßeüberqueren verletzt

Bielefeld (ots)

DS / Bielefeld-Stieghorst. Am Freitag, den 12.07.2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Passant verletzt wurde.

Gegen 14:50 Uhr verließ ein 66-jähriger Bielefelder in einem VW eine Grundstücksausfahrt, etwa in Höhe eines kleinen Supermarktes, an der Schneidemühler Straße. Beim Abbiegevorgang nach links übersah der Bielefelder einen 88-jährigen Mann, der gerade die Straße in etwaiger Höhe der Ausfahrt, überquerte.

Der VW touchierte den Senior aus Bielefeld und dieser kam zu Fall. Dabei wurde der 88-Jährige schwer verletzt. Ein hinzugezogener RTW behandelte den Mann noch vor Ort und brachte ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für den Senior besteht derzeit Lebensgefahr.

Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten wurde die Schneidemühler Straße in dem Bereich bis ca. 16:30 Uhr gesperrt. Einige Buslinien wurden durch die Absperrung beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell