Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene durchsuchen Schlafstätte von Obdachlosem

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zeugen haben am Freitag, 12.07.2024, die Polizei gerufen, weil sie zwei Männer verdächtigten, aus einem Nachtlager eines Obdachlosen in der Bahnhofstraße etwas stehlen zu wollen.

Kurz nach der Tat, die sich gegen 00:40 Uhr an einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße und der Feilenstraße ereignete, trafen Streifenbeamte auf die beiden Tatverdächtigen. Sie hatten versucht, sich in einem nahegelegenen Parkhaus an der Zimmerstraße zu verstecken.

Der 37- und der 52-jährige Bielefelder stritten ab, Gegenstände eines Obdachlosen stehlen zu wollen. Sie wurden nicht nur durch die Aussagen der Zeugen, sondern auch durch eine Videoaufnahme belastet. Der Obdachlose, der sich die Schlafstätte eingerichtet hatte, war nicht anzutreffen. Nach den bisherigen Informationen wurde nichts gestohlen.

Die beiden betrunkenen Bielefelder verbrachen die restliche Nacht im Polizeigewahrsam, um auszunüchtern und keine Straftaten begehen zu können.

