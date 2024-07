Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld im Ostmannturmviertel ansprechbar

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" ist die Polizei Bielefeld am Dienstag, 16.07.2024, im Ostmannturmviertel präsent. Von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr ist die Bielefelder Polizei mit Bezirksdienst, Kriminal- und Verkehrsprävention sowie Öffentlichkeitsarbeit vor Ort am Nelson-Mandela-Platz/Stendaler Straße anzutreffen. Die Polizei möchte in dieser Zeit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und für alle Fragen, Sorgen und Nöte ansprechbar sein.

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Auch für die kleinsten Besucher wird es die Möglichkeit geben, die Polizei hautnah kennenzulernen und z.B. Platz auf unserem Polizeimotorrad zu nehmen. Wir freuen uns auf Sie!

Das Ostmannturmviertel ist Bestandteil der polizeilichen Maßnahmen im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt". Es dient im Bereich der Delikte der Betäubungsmittelkriminalität als "Laufweg". Die Polizei hat Verständnis für die Sorgen und Nöte der Anwohner in Quartieren, die als Laufwege von Konsumenten und Dealern genutzt werden. Eine Verdrängung der Kriminalität, insbesondere der Drogenszene, in Wohngebiete wie etwa das Ostmannturmviertel ist nicht hilfreich und nicht das Ziel der Polizei.

Im August wird es an anderer Örtlichkeit im Ostmannturmviertel ein weiteres Gesprächsangebot geben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell