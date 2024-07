Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin gibt Betrügern Schmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Ein Betrüger gab sich als Polizist aus und erlangte nach einem Schockanruf am Mittwoch, 10.07.2024, Schmuck von einer Seniorin. Die Polizei sucht nach dem Abholer, der den Schmuck an der Innstraße entgegennahm, mit einer Täterbeschreibung.

Gegen 17:15 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er teilte mit, dass ihr Enkel bei einem Autounfall ein Mädchen auf dem Fahrrad totgefahren hätte. Der Anrufer setzte die Frau unter Druck und verlangte, dass sie sofort eine Kaution bezahlen müsste. Er wies sie an, die Kaution in bar oder in Form von Schmuck, an einen angeblichen Kollegen zu übergeben. Dieser würde die Kaution bei ihr abholen.

Der angekündigte Abholer erschien zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr an der Wohnung in einem Wohnblock an der Innstraße, in Höhe des Isarweg. In einer Tüte übergab sie ihm diversen Schmuck. Danach soll er den Wohnblock eilig verlassen haben.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 160 cm groß sein. Er wurde als dünn und mit einem schmächtigen Gesicht beschrieben. Seine Haare sollen kurz, schwarz und lockig gewesen sein. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen und Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnblocks melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 25 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell