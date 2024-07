POL-BI: Rückwärtsfahrt im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Mittwochabend, 10.07.2024, schnipste ein Unbekannter einem Bielefelder einen Zigarettenstummel ins Gesicht und schlug dann zu. Der Raucher flüchte vom Tatort am Bärenplatz. Ein 23-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 22:05 Uhr am Bärenplatz an der Straße Hirschweg auf, um dort Fußball zu gucken und Alkohol zu trinken. Dann näherten sich zwei Unbekannte, von denen ...

