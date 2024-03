Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Erpresserischer Menschenraub - Polizei fasst vier Tatverdächtige

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) sind am Montagnachmittag (11. März) von einer Personengruppe in den Keller eines Wohnhauses an der Wanheimer Straße gelockt worden.

Über mehrere Stunden war das Duo in dem Keller eines nahe gelegenen Wohnhauses den Männern ausgesetzt, die an den Teenagern massive körperliche Gewalt und erniedrigende Handlungen ausübten. Die Täter filmten die brutale Tat und setzten anschließend die zwei Jungs vor dem Haus auf die Straße.

Die zwei Hilflosen suchten Schutz bei ihren Eltern, die sofort die Polizei verständigten. Aufgrund der schweren Verletzungen wurden beide mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der polizeiliche Opferschutz kümmert sich um die Jugendlichen und deren Angehörige.

Durch akribische Ermittlungen in Form von Vernehmungen, Spurensicherung- und auswertungen sowie Durchsuchungen gelang es den Ermittlern bereits am Dienstag (12. März) einen ersten Tatverdächtigen und am Freitagmorgen (15. März) drei weitere Männer festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die vier Tatverdächtigen (17 bis 22 Jahre alt) jeweils wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ.

Die Kripo wertet weiterhin Spuren aus, befragt Zeugen und untersucht elektronische Speichermedien. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell