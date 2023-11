Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231116.3 Kellinghusen: Taschendieb macht reiche Beute

Kellinghusen (ots)

Ein Taschendieb hat am gestrigen Tag die Kundin eines Supermarktes in Kellinghusen bestohlen und dabei 600 Euro Beute gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Geschädigte hielt sich in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei Aldi An der Stör auf. Währenddessen trug sie eine Geldbörse in ihrer Jackentasche. An der Kasse stellte die 71-Jährige schließlich fest, dass ihr Portemonnaie, das neben Bargeld einige unterschiedliche Karten enthielt, weg war. Eine verdächtige Person hatte die Dame während des Shoppens nicht bemerkt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell