Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Nachmeldung: Mehrere Pkw in Stralsund über Nacht entglast - Tatverdächtige bekannt

Stralsund (ots)

Bezugnehmend auf die gestrige Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5656410 kann nachberichtet werden, dass es mittlerweile 15 angegriffene Kraftfahrzeuge gibt. Bei etwa der Hälfte der Taten besteht neben dem Verdacht der Sachbeschädigung auch der Verdacht des versuchten und auch in Teilen vollendeten Diebstahls in besonders schweren Fall - so wurden zum Beispiel Bargeld, ein Handy oder eine Taschenlampe aus den Fahrzeugen entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen und Geschädigte sind nach wie vor angehalten sich bei der Polizei unter 03831 28900 zu melden.

