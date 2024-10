Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin auf Gehweg angefahren - Radfahrer unbekannt

Minden (ots)

(AB) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bisher unbekannten Radfahrer und einer Fußgängerin kam es am Mittwochmorgen in einer Grünanlage in der Nordstadt. Die 55-jährige Passantin wurde leicht verletzt, als sie in der parkähnlichen Anlage unterwegs war, die parallel zur Solferinostraße verläuft.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand spazierte die Mindenerin mit ihrem Hund gegen 7.45 Uhr von der Straße "Grüner Weg" kommend in Richtung Ziethenstraße/Bierpohlweg. Auf dem geschotterten Weg kamen ihr vier Jungen auf Fahrrädern entgegen, die jeweils zu zweit nebeneinander fuhren. Um den Jugendlichen Platz zu machen, wich die Frau an den äußersten Rand des Weges aus. Trotzdem berührte einer der Radfahrer ihr Bein. In der Folge stürzte der etwa 14 bis 15 Jahre alte Junge. Nachdem sich dieser bei der Spaziergängerin entschuldigt hatte, setzte er seine Fahrt fort. Die Personalien hatte man vor Ort nicht ausgetauscht.

Weil die Fußgängerin Blessuren davongetragen hatte, suchte diese zunächst einen Arzt auf sowie im Anschluss die Polizei. Angaben dazu, ob der Gestürzte sich ebenfalls eine Verletzung zuzog, konnte die Frau nicht machen.

Bei dem Radfahrer soll es sich den Angaben nach um einen Jugendlichen handeln, der möglicherweise auf einem Mountainbike unterwegs war. Dieser wird zur Klärung des Sachverhaltes um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Minden unter (0571) 8866-0 zu melden.

