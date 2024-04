Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Brände in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (19.04.2024) wurden der Polizei mehrere Brände im Innenstadtbereich mitgeteilt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Gegen 12.45 Uhr wurde der Polizei zunächst ein Brand in einem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße mitgeteilt. Dort wurden nach bisherigem Stand mindestens drei kleinere Brände in unterschiedlichen Stockwerken gemeldet.

Kurze Zeit später wurden der Polizei weitere Brände in der Bahnhofstraße gemeldet. Auch dort wurden jeweils in vier Schuh- bzw. Bekleidungsgeschäften Brände festgestellt.

Die Brände konnten meist durch das Personal gelöscht werden. Zudem war die Feuerwehr vor Ort.

Die Polizei ist derzeit mit mehreren Einsatzkräften an den Brandorten. Zudem fahndete die Polizei unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle mit zahlreichen Streifen nach dem oder den Täter/n. Gegen 13.30 Uhr konnte eine Tatverdächtige in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße festgenommen werden. Aktuell wird ermittelt, ob die Frau oder ggf. weitere Personen als Täter in Frage kommen.

Bereits gegen 12.30 Uhr wurde ein kleinerer Brand in einem Hotel in der Karlstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Auch hier wird derzeit geprüft, ob ein Zusammenhang mit den Bränden in den Bekleidungsgeschäften bestehen könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell