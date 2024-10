POL-MI: Verkehrsunfall mit gestohlenem Motorrad: Beteiligtes Duo flüchtet

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum Samstag, 8 Uhr bis Montag, 7.50 Uhr in das Sanitätshaus in der Auguste Victoria Klinik in der Straße "Am Kokturkanal" eingebrochen. Dazu versuchten die Unbekannten offenbar zunächst eine automatische Glastür zu öffnen. Als dies misslang, verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt ...

mehr