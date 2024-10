Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Villa

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Samstag, den 12.10.2024, auf Sonntag, den 13.10.2024, kam es zu einem Einbruch in ein gehobenes Anwesen in der Hofenfelsstraße. Die Täter verschafften sich bei Abwesenheit der Hausbewohner durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu dem Anwesen. Die Tat geschah in der Nacht ab 18 Uhr. Die gesamte Gründerzeitvilla wurde durchwühlt. Die Tatbeute ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Zur Klärung der Tatumstände und Ermittlung der Täter sucht die Polizei Zweibrücken Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges in der Hofenfelsstraße beobachtet haben. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell