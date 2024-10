POL-PDPS: Bei Fluchtversuch verletzt

Pirmasens (ots) - Verletzungen am Auge und der Nase sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag im Parkhaus eines großen Einkaufmarktes in der Innenstadt. Der 75-Jährige lief um 10.35 Uhr zu seinem Auto, als er von einem Fahrzeug einer 69-jährigen Fahrerin erfasst wurde, die in Richtung Ausfahrt Kornstraße fuhr. Der Geschädigte stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Zur ärztlichen Behandlung wurde er ...

