Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrskontrolle bringt Straftaten ans Tageslicht - Betäubungsmittel und Parfum sichergestellt

Zweibrücken (ots)

Am Montagabend entdeckte eine Polizeistreife um 23:30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Lützelstraße. Die Polizeibeamten wollten den 19-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der junge Mann flüchtete jedoch in den Hinterhof eines Anwesens und konnte dort durch die Beamten gestellt werden. Die Ermittler konnten feststellen, dass der Verkehrsteilnehmer zuvor unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Doch damit nicht genug. Am Ort der Kontrolle nahmen die Polizisten den Geruch von Cannabis wahr. Schnell richtete sich der Verdacht auf einen Kellerraum in der Nähe. In dem Raum befanden sich noch weitere Personen. Zudem stellten die Ermittler in diesem Raum eine größere Menge an Cannabis, diverse Parfumflaschen, diverse E-Zigaretten (sogenannte "Vape's") und ein Luftgewehr sicher. Die sichergestellten Betäubungsmittel waren teilweise bereits verkaufsfertig abgepackt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens richten sich nun aufgrund von Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie das Markengesetz gegen mehrere junge Tatverdächtige aus dem Raum Zweibrücken. |pizw

