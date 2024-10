Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geplatzter Reifen verursacht Unfälle

Pirmasens (ots)

Die Reste eines geplatzten Reifens waren Grund für zwei Verkehrsunfälle am Dienstagmorgen auf der B 10. Zeugen teilten der Polizei um kurz nach 7 Uhr mit, dass ein LKW von Hinterweidenthal kommend, in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs war, als im Bereich der Abfahrt Beckenhof einer der Reifen platzte. Zwei dem LKW nachfolgende Autos konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren die Reifenteile. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen LKW mit heller Plane und unbekanntem ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

