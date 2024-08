Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Monheim am Rhein - 2408109

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 22. August 2024, kam es um etwa 16:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Hildeners. Der Halter des BMW 120i parkte seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Walder Straße aus, als ein vorbeifahrendes Auto seinen BMW am Heck touchierte. Die Fahrerin, eine zwischen 35 und 40 Jahre alte Frau mit blondem, schulterlangem Haar, entfernte sich mit ihrem hellfarbigen Auto mit Solinger Städtekennung (SG-) vom Parkplatz. Sie bemühte sich nicht um schadensregulierende Maßnahmen. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zwischen Freitag, 23. August 2024, und Sonntag, 25. August 2024, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eine Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines weißen Ford Focus stellte um etwa 18 Uhr seinen Wagen auf Höhe der Jägerstraße 15 ab. Am Sonntag gegen 13 Uhr fand er schließlich die frischen Unfallschäden an der Frontstoßstange vor. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich nach dem Unfall, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro.

Am Sonntag, 25. August 2024, beging ein bislang unbekannter Fahrer eine Verkehrsunfallflucht am Ohligser Weg. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer eines silberfarbenen Kombis nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum sowie ein Verkehrszeichen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverusacher mit seinem im Frontbereich auffällig beschädigten Auto in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den am Grünstreifen entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstagmittag, 22. August 2024, kam es am Berliner Platz in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Mercedes Benz Sprinter hatte sein Auto am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 6 abgestellt. Als er gegen 20:25 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen rechten Stoßstange fest. Anhand der Sensoraufzeichnungen des Sprinters konnte ermittelt werden, dass der Unfall vermutlich gegen 13:15 Uhr erfolgte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt gehabt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Sprinter auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

