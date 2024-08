Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Exhibitionisten - Langenfeld - 2408105

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagabend, 24. August 2024, stellte die Polizei einen 26-Jährigen, welcher sich zuvor in schamverletzender Weise auf einem Spielplatz in Langenfeld entblößt hatte.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21 Uhr wurde ein 31-jähriger Spaziergänger an der Straße "Tönnesbrucher Feld" von zwei jugendlichen Mädchen auf einen unbekleideten Mann auf dem angrenzenden Spielplatz aufmerksam gemacht. Der Zeuge stellte fest, dass der Unbekannte sich in schamverletzender Weise entblößt hatte und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten trafen den Exhibitionisten auf dem Spielplatz an und brachten den leicht alkoholisierten 26-jährigen Deutschen zur Polizeiwache. Sie leiteten gegen den Tatverdächtigen, der kriminalpolizeilich bereits mehrfach wegen anderweitiger Delikte in Erscheinung getreten war, ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde er von der Wache entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell