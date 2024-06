BPOL-BadBentheim: Fahrer unter Drogeneinfluss und Beifahrer mit zwei Haftbefehlen gesucht

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Fahrer unter Drogeneinfluss und Beifahrer mit zwei Haftbefehlen gesucht

Bad Bentheim

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag ein Auto angehalten, in dem der Beifahrer mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde und der Fahrer unter Einfluss von Drogen stand.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze wurde das Fahrzeug nach Einreise aus den Niederlanden gegen 16:40 Uhr von einer Streife der Bundespolizei auf dem Parkplatz Waldseite Süd an der BAB 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des Beifahrers stellten die Bundespolizisten fest, dass gleich zwei Staatsanwaltschaften per Haftbefehl nach dem 25-jährigen Polen fahnden ließen.

In einem Fall war der Mann wegen Körperverletzung verurteilt worden. Aus dieser Verurteilung hatte er eine Geldstrafe von 1.000 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. In einem anderen Fall, wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Diebstahl, war der 25-Jährige ebenfalls rechtskräftig verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 1.950 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 78 Tagen zu verbüßen.

Der Mann beglich bei den Beamten die offene Geldstrafe in Höhe von 2.950 Euro und ersparte sich damit einen Aufenthalt im Gefängnis. Des Weiteren wurde eine Kleinstmenge an Drogen bei dem Mann aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Bei dem 24-jährigen polnischen Fahrer des Autos bestand außerdem der Verdacht des Fahrens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein entsprechender Vortest zum Nachweis von Betäubungsmitteln verlief positiv. Er wurde für seine Drogenfahrt angezeigt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

