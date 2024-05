Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 21-Jähriger hat geladene Schreckschusswaffe in der Bauchtasche

Wilhelmshaven (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagabend im Bahnhof Wilhelmshaven einen 21-Jährigen mit einer geladenen Schreckschusswaffe festgestellt.

Der 21-Jährige war den Bundespolizisten gegen 18 Uhr während eines Streifenganges am Bahnhof in Wilhelmshaven aufgefallen, da er am Bahnsteig im Nichtraucherbereich eine Zigarette rauchte. Die Beamten sprachen den jungen Mann darauf an und kontrollierten ihn. Dabei verhielt sich der 21-Jährige auffällig nervös.

Wie sich herausstellte, war der Mann in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten in seiner Bauchtasche eine geladene Schreckschusspistole. Die zum Führen dieser Waffe erforderliche Erlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen. Die Beamten nahmen dem 21-jährigen Deutschen die Waffe ab und stellten sie sicher. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

