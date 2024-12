Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reifen an 12 Autos zerstochen/ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (30. November) wurden in Sankt Augustin die Reifen an insgesamt 12 Autos zerstochen. Ein oder mehrere Unbekannte gelangten an der Südstraße im Ortsteil Mülldorf auf einen Privatparkplatz. Dazu musste eine etwa einen Meter hohe Mauer oder eine Schranke überwunden werden, mit denen der Parkplatz umfriedet ist. Dieser wird von einem Pflegedienst zum Abstellen der Dienstfahrzeuge genutzt. An 12 der dort stehenden Autos zerstachen der oder die unbekannten Tatverdächtigen die Reifen mit einem spitzen Gegenstand und entkamen anschließend unerkannt. Da die Luft aus den Reifen entwich, waren die Fahrzeuge allesamt nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Durch eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes kann die Tatzeit auf 15:15 Uhr bis 19:45 Uhr am Samstag eingegrenzt werden. Da es bislang keine Erkenntnisse zu dem oder den Tätern gibt, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 02241 541-3321. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell