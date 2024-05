POL-OG: Offenburg - Blutentnahme nach Kontrolle

Mahlberg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 14 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße zu einem Diebstahl von Waren im Wert von etwa 20 Euro. Zwei Mitarbeiter des Marktes wurden auf den Mann aufmerksam, da dieser sich nach vergangenen Diebstahlsdelikten durch Flucht entziehen konnte. Der mutmaßliche Dieb wurde zunächst auf dem Parkplatz zur Rede gestellt. Daraufhin soll er einen mitgeführten Rucksack weggeworfen ...

