Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Tankstelle in Siegburg überfallen - Festnahme eines mutmaßlich Tatverdächtigen

Siegburg (ots)

Korrekturmeldung: Die Wochentage waren in der Ursprungsmeldung vertauscht. Wir bitten um Verzeihung.

Nach zwei Tankstellenüberfällen in Hennef (11. November) und in Siegburg (19. November) ist es am Samstagabend (30. November) erneut zu einem Raubüberfall auf eine Siegburger Tankstelle gekommen.

Gegen 21.00 Uhr betraten drei männliche Tatverdächtige den Verkaufsraum der Tankstelle an der Zeithstraße in Siegburg-Stallberg und bedrohten den anwesenden Kassierer mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Geld.

Der Angestellte übergab den Tätern einen kleinen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend liefen die drei Männer mit der Beute in Richtung des Kreisverkehrs. Der Tankstellenmitarbeiter blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Polizei hat umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen eingeleitet, die zunächst ohne Erfolg waren.

Die Täter können als circa 175 cm große und maskierte Männer beschrieben werden. Alle waren dunkel gekleidet, während bei einem der Verdächtigen eine grüne Applikation an der Jacke zu sehen war.

Am Sonntagabend (01. Dezember) haben Beamte der Polizeiwache Siegburg gegen 20.50 Uhr drei verdächtige Personen im Bereich des Hagebuttenweges in der Nähe einer Tankstelle festgestellt. Die Männer hatten sich bereits maskiert und zwei Verdächtigen gelang beim Einschreiten der Beamten die Flucht, während ein 35-Jähriger festgenommen werden konnte. Der Festgenommene hatte ein Messer dabei und gab an, lediglich gejoggt zu sein.

Zur Fahndung nach den beiden flüchtigen Verdächtigen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Sie konnten bislang unerkannt entkommen.

Das Messer und die Mütze, die als mutmaßliche Maskierungen dienen sollte, wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, ob der 35-Jährige für die begangenen Raubüberfälle infrage kommt. In Haft geht der Festgenommene auf jeden Fall, da die Staatsanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl gegen den Mann wegen Betruges erlassen hatte. Die Fahndung und Ermittlungen bezüglich der flüchtigen Begleiter des 35-Jährigen dauern noch an.

Diese werden als 160 bis 170 und 170 bis 180 cm große, schlanke Männer beschrieben.

Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen aus dem Tankstellenüberfall oder den beiden verdächtigen Männern aus der Polizeikontrolle machen können werden gebeten, sich mit der 02241 541-3121 in Verbindungen zu setzen. Zudem erbitten die Ermittler auch Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, die möglicherweise als Fluchtfahrzeuge abgestellt worden waren. (Bi)

