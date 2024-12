Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handtasche einer 69-jährigen Frau geraubt - Polizei sucht Tatzeugen

Siegburg (ots)

Am Montag (02. Dezember) meldete sich gegen 23.30 Uhr eine 69-jährige Siegburgerin bei der Polizei und machte Angaben zu einem Überfall, bei dem ihre Handtasche geraubt wurde. Darin befand sich ihr Portemonnaie mit Bankkarten und rund 250 Euro Bargeld.

Die Geschädigte wurde von den eingesetzten Polizisten an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Die 69-Jährige hatte eine Platzwunde unter dem Auge, sodass der Rettungsdienst hinzugerufen wurde.

Die Frau gab an, zwischen 20 und 21 Uhr zu Fuß zu ihrer Hausbank in der Mühlenstraße in Siegburg gegangen zu sein. Auf dem Rückweg ging sie nach eigenen Angaben durch den Park am Michaelsberg in Richtung Kleiberg. Bei dem Weg soll es sich um eine Abkürzung handeln. Dort sei sie auf drei Jugendliche getroffen, die sie plötzlich geschlagen und getreten hätten. Durch den Angriff wäre die 69-Jährige auf den Boden gefallen und einer der Täter entriss ihr die braun-grüne Lederhandtasche. Anschließend sollen die dunkel gekleideten Angreifer mit der Beute in der Dunkelheit entkommen sein. Die Geschädigte konnte lediglich angeben, dass einer der Tatverdächtigen eine dünne Statur gehabt habe, während ein Zweiter eher dick gewesen sei.

Die Behandlung ihrer Verletzung durch den Rettungsdienst lehnte die Geschädigte ab.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Trotz des deutlichen Zeitverzuges leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein. Im Bereich des Siegburger Bahnhofs konnte um kurz nach Mitternacht eine dreiköpfige Gruppe junger Männer festgestellt werden, die grob der Täterbeschreibung entsprach. Auf Ansprache durch die Polizisten nahmen zwei aus der Gruppe Reißaus, der Dritte blieb stehen.

Der 17-jährige Siegburger wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Hinweise, dass er im Zusammenhang mit dem Überfall stehen könnte, ergaben sich bislang nicht. Jedoch hatte der Jugendliche mehr als 80 Gramm Marihuana in seiner Hosentasche. Die Drogen wurden als Beweismittel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 17-Jährigen eingeleitet. Angaben zu seinen Begleitern wollte der junge Mann nicht machen. Der Siegburger wurde nach Abschluss der ersten Ermittlungen von seiner Mutter auf der Polizeiwache abgeholt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell