FW-M: Zimmerbrand fordert zwei Verletzte (Messestadt Riem)

Donnerstag, 21. November 2024, 22.15 Uhr Caroline-Herschel-Straße

Zu einem Zimmerbrand ist es am späten Donnerstagabend in der Messestadt Riem gekommen. Zwei Frauen wurden bei dem Brand verletzt.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr München in der Caroline-Herschel-Straße eintrafen, wurden sie vor dem Mehrfamilienhaus von einer Bewohnerin der betroffenen Wohnung in Empfang genommen. Die zweite Bewohnerin war zu Nachbarn geflüchtet. In der Brandwohnung stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung und Flammen im Wohnzimmer fest.

Sofort kam ein Atemschutztrupp mit einem Hohlstrahlrohr zum Einsatz. Die Flammen waren schnell gelöscht. Anschließend wurde die Wohnung mit zwei Hochleistungslüftern entraucht. Um bei den Lüftungsmaßnahmen zu unterstützen, wurde im weiteren Einsatzverlauf ein zweiter Atemschutztrupp eingesetzt.

Die 55-jährige und die 87-jährige Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Münchner Kliniken transportiert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

