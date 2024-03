Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Kriminelle hatten es in der Zeit von Samstagabend (9.3.) bis Sonntagmorgen in der Mörfelder Straße auf einen Opel Meriva abgesehen. Gegen 8 Uhr am Sonntag bemerkten die Besitzer den Diebstahl des grauen Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen GG-C 441. Der Tatzeitraum reicht bis 19 Uhr am Vorabend zurück. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter in diesem Zeitraum Zutritt zu der Hofeinfahrt im Stadtteil Walldorf und entwendeten das Fahrzeug. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Wagens nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

