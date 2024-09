POL-HRO: 16-jähriges Mädchen aus Grevesmühlen vermisst

Wismar (ots) - Nachdem es in der zurückliegenden Nacht zu mehreren Bränden im Wismarer Stadtteil Wendorf kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Offenbar entzündeten Unbekannte in der Zeit von etwa 22:00 bis 02:00 Uhr mehrere Papiercontainer im Stadtteil Wismar-Wendorf. Zu Bränden kam es in nachfolgend genannten Straßen: Erwin-Fischer-Straße, Liselotte-Herrmann-Straße, Willi-Schröder-Straße, ...

