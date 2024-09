Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Unfälle mit Erntefahrzeugen im Landkreis Ludwigslust/Parchim

Cambs/Rastow (ots)

Bei zwei Unfällen mit Erntefahrzeugen sind am Montag in Cambs und in Rastow jeweils die Anhänger umgekippt. Gegen 14:30 Uhr verlor ein 19-jähriger Traktorfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann, als er in Cambs auf die B104 eingebogen ist. Dabei ist der mit Mist beladene Anhänger nach rechts umgekippt und beschädigte eine Ampelanlage. Der Anhänger konnte später durch einen Radlader aufgerichtet und der Dung wieder verladen werden, weshalb eine Fahrbahn vorübergehend gesperrt werden musste. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr in Rastow, wo ebenfalls in einer Kurve ein mit Maissilage beladener Anhänger auf die linke Seite gekippt ist. Die etwa 12 Tonnen Mais verteilten sich in einen Vorgarten und wurden anschließend mittels Radlader auf einen Ersatzanhänger verladen. Daneben wurden auch ein Grundstückszaun, eine Straßenlaterne sowie die Fahrbahn beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der 24-jährige Traktorfahrer wurde leichtverletzt und vor Ort ambulant behandelt.

In beiden Fällen hat die Polizei eine Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und ermittelt zur genauen Unfallursache, wobei derzeit Hinweise vorliegen, die auf nicht angepasste Geschwindigkeiten deuten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock