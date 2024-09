POL-HRO: Auto kippt bei Unfall auf Verkehrsinsel um

Schwerin (ots) - Die Polizei in Schwerin hat am Freitag einen 19-jährigen Motorradfahrer gestoppt, der durch gefährliche Fahrmanöver im Straßenverkehr auffiel. Beamte wurden auf den jungen Fahrer aufmerksam, als er in der Werderstraße gegen 20:40 Uhr Schlangenlinien fuhr. Anschließend führte er in der Graf-Schack-Allee und der Ludwigsluster Chaussee mehrere ...

mehr