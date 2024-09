POL-HAM: Auto stößt mit Fußgängerin zusammen - 77-Jährige leichtverletzt

Hamm-Heessen (ots) - Zwischen 15.50 Uhr und 16.10 Uhr am Freitag, 20. September, hat ein unbekannter Unfallverursacher einen weißen Volvo beschädigt. Das Auto stand in dieser Zeit am Fahrbahnrand in der Straße Hirgensort nahe der Einmündung Sulkshege. Der Frontschaden beläuft sich auf schätzungsweise etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder ...

