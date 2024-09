Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Hamm Braam-Ostwennemar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Braamer Straße / Brandheide / Dammstraße wurde am Sonntag, 22. September, gegen 18.30 Uhr ein Mann aus Hamm schwer verletzt. Der 52-jährige Fahrer eines VW Passat befuhr die Braamer Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Er beabsichtigte, nach links in die Straße Brandheide abzubiegen. Ein nachfolgender, 45-jähriger Fahrer eines Motorrads der Marke Beneli, überholte den VW im Kreuzungsbereich, worauf es beim Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorrad-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Das beschädigte Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. (rs)

