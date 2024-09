Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen endet in einem Verkehrsunfall, beteiligter Audi flüchtig

Hamm (ots)

Ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Wilhelmstraße endete am Samstag, 21. September, 21:30 Uhr mit einem Verkehrsunfall. Zeugen gaben gegenüber den eingesetzten Hammer Polizeikräften an, dass sie zur Unfallzeit die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen befahren hätten. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Zeugen von gleich zwei Fahrzeugen auf dem rechten Fahrstreifen überholt. Diese beiden Fahrzeuge waren mit überhöhter Geschwindigkeit ebenfalls in Richtung Westen unterwegs. Das erste Fahrzeug, ein schwarzer Audi mit dem Kennzeichenfragment aus Hamm scherte vor den Zeugen von rechts nach links ein. Ein dem Audi folgender PKW, Mercedes, welcher von einem 19jährigen geführt wurde, geriet bei diesem Manöver auf die Mittelinsel im Einmündungsbereich zur Lange Straße und stieß hier mit einem Ampelmasten und einem Straßenschild zusammen. Ein 30jähriger Fahrer eines VW Golf wartete zu diesem Zeitpunkt in der Lange Straße. Der VW Golf wurde durch das Unfallgeschehen ebenfalls beschädigt. Der Audi aus Hamm war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Der Fahrzeugführer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Gegen den 19jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen initiiert. Der Führerschein und das Fahrzeug des 19jährigen Beschuldigten wurden beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 24.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

