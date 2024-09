POL-HAM: Autofahrt endet im Graben

Hamm-Herringen (ots) - Am Freitag, 20. September, in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Rosenstraße zwei Kellerräume aufgebrochen. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und machten sich an den Kellertüren zu schaffen. Der oder die Täter entwendeten aus einem der Kellerräume Haushaltsgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei Hamm ...

mehr