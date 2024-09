Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus am Dasbecker Weg

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Dasbecker Weg haben die unbekannten Täter Bargeld erbeutet.

Sie sind zwischen 17 Uhr am Sonntag, 15. September, und 21 Uhr am Donnerstag, 19. September, über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude unweit des Bockelwegs eingedrungen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt.

Es entstand Sach- und Vermögensschaden.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell