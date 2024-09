POL-HAM: Auffahrunfall, fünf Personen leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Einbrecher sind zwischen 13.15 Uhr am Samstag, 14. September, und 4.50 Uhr am Montag, 16. September, in eine Bäckerei an der Unnaer Straße eingebrochen. Nachdem sie gewaltsam über die Eingangstür eingedrungen waren, durchwühlten sie in der Filiale nahe der Werler Straße mehrere Schränke - jedoch erfolglos. Ohne Diebesgut machten die Unbekannten sich schließlich auf die Flucht. Dafür ...

